: Türkiye ile Arnavutluk arasında "500 konut inşası" protokolü imzalandı

11.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:37

Türkiye ile Arnavutluk arasında geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremin ardından "Afet sonrası konut yapım alanında iş birliği yapılmasına dair protokol" imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ardından 500 konut inşası için talimatları çerçevesinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere başken Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Bakan Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj arasında "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği yapılmasına dair protokol" imzalandı.

Protokol imzalanma töreninde Arnavutluk Başbakanı Rama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililer katıldı.

İmza öncesinde Bakan Kurum ve Başbakan Rama açıklamalarda bulundu.

Kurum, 26 Kasım 2019'da Arnavutluk'un yaşadığı deprem sebebiyle Arnavutluk halkına başsağlığı dileklerini ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve geçmiş olsun dileklerini de getirdiğini aktardı.

Deprem yaşanır yaşanmaz Arnavutluk'taki kardeşlerine yardım eli uzatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde AFAD, Kızılay, UMKE ve Bakanlığa ait birimlerin büyükelçilik koordinasyonunda sahada olmaya gayret gösterdiklerini hatırlatan Kurum, bu anlamda dost ve kardeş ülke Arnavutluk'un ihtiyaçlarına el uzatmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Kurum, 6 bine yakın binanın bağımsız bölümünde oluşan hasarı tespit ettiklerini anlatarak, Kızılay'ın çadır ve AŞ ihtiyacı olan Arnavutluk halkına el uzatmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeş ülke Arnavutluk için 500 kalıcı konutla ilgili talimatını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu talimat gereği hızlı şekilde çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah ocak ayı sonuna kadar yer teslimini ilgili bakanlarımız bizlere yapacaklar. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir master plan çerçevesinde Arnavutluk'un yeni yerleşim alanı olacak, burada altyapısıyla, sosyal donatısıyla yapılan binaların mimari tarzıyla Arnavutluk'a uygun, Arnavutluk kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi etaplar halinde gerçekleştireceğiz. Biz de burada 500 konuttan oluşan ilk etabını gerçekleştirmiş olacağız."

Kurum, altyapı, kentsel dönüşüm, atık su arıtma tesisi gibi Arnavutluk'un ihtiyacı olan teknik anlamda destekleri vermek için ekip ve ilgili birimlerin muhataplarıyla koordineli halde bu süreçleri yürüteceklerini söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Bizim bugün yapmış olduğumuz ve bundan sonraki yapacaklarımız kardeşlik hukukunun gereği olan işlerdir. Türk halkı her zaman Arnavutluk halkının yanında olmuştur, bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Rama: "Projenin ikinci aşamasındayız"

Rama da "500 yeni konut Türkiye'den gelen dostlarımız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla yapılacak. 500 yeni konut söz konusu. Bunlar için Laç bölgesini seçtik." diye konuştu.

Bu proje ile kentsel anlamda köklü bir değişiklik yapılacağını kaydeden Rama, evlerini kaybeden insanların daha iyi evlere yerleşmesini sağlamayı düşündüklerini aktardı.

Rama, Bakan Kurum ile geniş bir plan görüştüklerini, TOKİ'nin 500 konutu yapacağını diğer yandan da Arnavutluk Gelişim Fonu'nun da tüm altyapıyı üstleneceğini söyledi.

Bunun dışında Laç Belediyesi bölgesinde sellerle ilgili de kalıcı bir çalışma yapılacağını aktaran Rama, gelişmiş bir program olduğunu, iki tarafın da çalışmaları bölüşerek birlikte örnek oluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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