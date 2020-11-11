Türkiye Hırvatistan maç sonucu | Türkiye Hırvatistan gollerini kimler attı? Türkiye ilk 11, Hırvatistan ilk 11
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Türkiye Hırvatistan maç sonucu | Türkiye Hırvatistan gollerini kimler attı? Türkiye ilk 11, Hırvatistan ilk 11

11.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:38
Türkiye Hırvatistan maç sonucu | Türkiye Hırvatistan gollerini kimler attı? Türkiye ilk 11, Hırvatistan ilk 11

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye - Hırvatistan maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Hazırlık maçında Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş yer alıyor. Türkiye Hırvatistan maç sonucu | Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti?

Hazırlık maçında HırvatistanVodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti. Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti?

TÜRKİYE İLK 11

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.

Dört oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda yok

Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.

Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.

Kaan Ayhan ve Mert Müldür de kadroda yok

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.

Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.

HIRVATİSTAN İLK 11

Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.

Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇ SONUCU | MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

90 + 3. dakikanın içindeyken beraberlik devam ediyor.

Maç 3 - 3 olacak şekilde tamamlandı.

TÜRKİYE GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Cenk Tosun

Deniz Türüç

Cengiz Ünder

HIRVATİSTAN GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Ante Budimir

Mario Pasalic

Josip Brekalo

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