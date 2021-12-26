SAKARYA (İHA) - - Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden nice sporcuların yer aldığı organizasyonda 10 farklı sıklette 600'e yakın sporcu mücadele etti. Başkan Yüce, katılan tüm takım ve sporcuları tebrik ederek, Sakarya'nın spor şehri olduğu vurgusunda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. 3 gün boyunca minderde kıyasıya rekabet yaşandığı şampiyonada 10 farklı sıklette 600'e yakın sporcu ter döktü. Daha önce Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden sporcular Sakarya'da altın madalya için mücadele etti. Sporseverlerin yakından takip ettiği organizasyon gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi.

Altın madalyalar sahiplerini buldu

55 kilogramda Emre Mutlu, 60 kilogramda Mükremin Aktaş, 63 kilogramda Ahmet Uyar, 67 kilogramda Murat Fırat, 72 kilogramda Cengiz Aslan, 77 kilogramda Yunus Emre Başar, 82 kilogramda Emrah Kuş, 87 kilogramda Metehan Başar, 97 kilogramda Beytullah Kayışdağ, 130 kilogramda Osman Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Mükremin Aktaş'ın kazandığı altın madalyanın yanı sıra Ramazan Can Aktaş 63 kilogramda, Ensar Karabacak 72 kilogramda 3'ncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi dereceye giren tüm sporculara özel olarak hazırlanan hediyeleri de takdim etti.

Sakarya spor şehridir

Şampiyonaya katılan tüm takım ve sporcuları tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, ödül kazanan sporculara madalyalarını takdim etti. Ata sporu olan güreş branşına ulusal bir turnuvayla ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya bir spor şehridir. Sporun her branşında yetiştirdiği nice isimlerle ülkemizi temsil etmiş, düzenlediği başarılı organizasyonlarla dünyaya ismini duyurmuştur. 3 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz Türkiye Güreş Şampiyonası da şehrimiz adına gurur vericidir. İnşallah sporda marka şehir Sakarya hedefiyle attığımız adımlar meyvelerini veriyor, Sakarya spor otoriteleri tarafından örnek gösterilen bir şehir haline dönüşüyor. Şampiyonada madalya alan tüm sporcuları kutluyor, katılan güreşçilere de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)