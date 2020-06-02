Türkiye Güreş Federasyonundan şehitler için taziye mesajı Türkiye Güreş Federasyonu, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Federasyondan "Ülkemizin başı sağolsun" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi. Kaynak: AA