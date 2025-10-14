Türkiye Gürcistan maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçından elde edilecek bilet gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu. Peki, futbolseverlerin merak ettiği soru: Türkiye ile Gürcistan arasındaki bu önemli karşılaşma hangi statta gerçekleştirilecek?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye - Gürcistan mücadelesi, TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye - Gürcistan karşılaşması, TV8 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek.

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallardan yayın yapıyor.

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de maç yayınına erişim sağlanabilecek.

EXXEN CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Maç, Exxen platformunda da şifreli olarak canlı izlenebilecek.

Exxen'e uyumlu cihazlar ve internet bağlantısı aracılığıyla yayın takip edilebilecek.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile Gürcistan arasındaki mücadele, 14 Ekim Salı günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Gürcistan 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu maçı, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Kocaeli'deki bu önemli mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisiyle takip edilecek.