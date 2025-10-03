Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan Türkiye–Gürcistan mücadelesiyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, maçın saatini, yayıncı kuruluş bilgisini ve yayının şifresiz olup olmayacağını sorguluyor.

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye – Gürcistan karşılaşması TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TV8 CANLI MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Müsabaka, TV8'in Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar üzerinden de yayınlanacak.

EXXEN CANLI MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı Exxen üzerinden de takip etmek mümkün olacak. Ancak Exxen platformu şifreli yayın yapacağı için yalnızca aboneler erişim sağlayabilecek.

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile Gürcistan arasındaki mücadele 14 Ekim Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım, 2026 Dünya Kupası Eleme mücadelesinde Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.