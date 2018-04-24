Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, "Turizm, madencilik, tarım gibi alanlarda yatırım potansiyeli oldukça yüksek. Lütfen gelin ve ülkemizin potansiyelini görün. Ülkemizin konumu da önemli avantaj sağlamaktadır." dedi.

Malefane, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Güney Afrika İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ticaret ve yatırımları geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların büyük başarıya ulaştığını belirterek, bu başarının artırılması için önemli adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Malefane, kültür paylaşımının yatırım ve ticaretin gerçekleşmesinde en önemli gerekliliklerden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilere değinen Malefane, şunları söyledi:

"Güçlü, elle tutulur, samimi ilişkiler kurulduğunu söylemek isterim. Son ekonomik komisyon bu gelişmeleri takip etmektedir. Her iki ülkenin büyümesi ve küresel sorunların üstesinden gelinmesi amaçlamaktadır. Uzun bir süre Güney Afrika'nın geride kalmış bir ülke olduğunu biliyoruz. Biz tabii ki demokrasimizi geliştirerek büyümeyi, kalkınmayı hedefleyen gelişmelere ön ayak olmak, eşitsizlik ve işsizlik sorunlarıyla başa çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

Ekonomiyi büyük bir büyümenin her yere yayılan değişim ve dönüşüme sevk edeceğini biliyoruz. Ekonomimiz yüzde 3,1 büyüme gerçekleştirdi. İmalat ve tarım sektörleri önemli performans gösterdi. Turizm, madencilik, tarım gibi alanlarda yatırım potansiyeli oldukça yüksek. Lütfen gelin ve ülkemizin potansiyelini görün. Ülkemizin konumu da önemli avantaj sağlamaktadır."

Malefane, Afrika Kıtası'nın geri kalanına fırsat tanımayı kendilerine görev olarak bildiklerini anlattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir." sözünü anımsatan Malefane, karşılıklı çalışmalar sayesinde faydalı işlerin yapılabileceğini dile getirdi.

- "Güney Afrika ile iş birliği yapmamızda büyük avantaj bulunuyor"

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ise Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerin 1992 yılında başladığını anımsatarak, iki ülkenin nüfusuyla, ticaret kapasitesiyle büyük potansiyeller barındırdığını söyledi.

Taşkın, iki ülkenin coğrafyalarının ayrı yerlerde bulunmasının ticaret hacminin büyütülmesine imkan vermediğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Güney Afrika, Afrika'nın güney kapısına giriş bölgesi niteliğindedir. Güney Afrika Cumhuriyeti 80 küsur madende dünyanın ilk 5'ine giren, madencilik sektöründe çok güçlü bir ülke. Biz ise 70-80 çeşit sanayide çok güzel üretimler yapan, Avrupa kalitesinde mal üreten bir ülkeyiz. Firmaların karşılıklı satın almaları da önemli.

Aynı sektörde iş yapan firmaları tanıştırdığımızda Türkiye ile Güney Afrikalı firmaların en sıhhatli gelecekleri olacak. Güney Afrika tarım alanında da güçlü bir ülke. Tarım çiftlikleri çok büyük. Traktör, tarım aletlerine de fırsat tanıyan bir ülke. Yollarıyla, bankacılık sistemiyle ve ticaret adamlarının pazardaki hakimiyetleriyle 350 milyonluk pazarın da sahibi. Güney Afrika ile iş birliği yapmamızda büyük avantaj bulunuyor."

Turizmin de önemini vurgulayan Taşkın, Güney Afrika'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Güney Afrika'ya önemli sayıda turistin gittiğini, bunda Türk Hava Yolları'nın önemli bir başarı hikayesinin bulunduğunu dile getirdi.

Taşkın, Türkiye'nin önündeki tek dezavantajın serbest ticaret anlaşmasının bugüne kadar imzalanmamasından kaynaklandığını aktararak, "Türk mallarının fiyat avantajı karşısında Güney Afrika'nın uyguladığı yüzde 20 gümrükler var. Bunlar bizim için büyük bir dezavantaj. Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin serbest ticaret anlaşmaları imzalanabilirse bizim için Güney Afrika pazarı bulunmaz bir nimet olacak." şeklinde konuştu.

- "İstanbul'da yaşıyor olmak büyük bir ayrıcalık"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kurumsal İlişkiler Direktörü Ela Atakan da Türkiye'nin sadece bir Avrupa ülkesi olmadığını, aynı zamanda konum olarak dünyanın ortasında yer aldığını belirterek, "İstanbul'da yaşıyor olmak büyük bir ayrıcalık. İstanbul iki kıtayı birleştiren bir konuma sahip. Ülke olarak çok genç bir nüfusumuz var ve turizm anlamında çok büyük bir çeşitliğe sahibiz." dedi.

Forum kapsamında Güney Afrika'nın demografik yapısı, dil çeşitliliği, ekonomik performansı ve potansiyelleri hakkında da bilgiler sunuldu.

Konuşmaların ardından ikili iş görüşmeler gerçekleştirildi.