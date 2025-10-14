Futbolseverler, Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki güncel puan durumunu merakla takip ediyor. 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Takım, E Grubu'ndaki yerini koruyarak finallere ulaşma şansını artırmak için kalan maçlarda büyük bir mücadele veriyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKABİLİR?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir virajda bulunuyor. Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmaları, grupta ikinci sırayı korumak ve Dünya Kupası umutlarını canlı tutmak açısından büyük önem taşıyor.

Eğer Milliler, Bulgaristan deplasmanından galibiyetle döner ve iç sahada Gürcistan karşısında da 3 puan alırsa, toplam puanını 9'a yükselterek Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantaj yakalayacak. Ancak olası bir puan kaybı, özellikle Gürcistan karşısında yaşanırsa, averaj üstünlüğü Gürcülerin lehine olacağı için Türkiye'nin işi zorlaşacak.

AVRUPA'DAN KAÇ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK?

2026 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından toplam 16 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan finallere gitmeye hak kazanacak. Elemeleri ikinci sırada tamamlayan 12 takım ise, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında ilk ikiye giremeyen ancak grup birincisi olan en iyi 4 takımla birlikte toplam 16 takımlık bir play-off etabına katılacak.

Bu 16 takım, dörderli 4 farklı yola ayrılacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final mücadelelerinin ardından her yoldan bir takım Dünya Kupası bileti alacak. Puan eşitliği durumunda genel averaj belirleyici olacak. Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlarsa bu play-off yoluyla finallere gitme şansını sürdürecek; ancak üçüncü ya da daha alt sıralarda bitirirse turnuva şansı tamamen sona erecek.

A MİLLİ TAKIM'IN 2025 ELEMELERİ PUAN DURUMU

(Bugün oynanan maçlar dahil edilmemiştir)

1. İspanya – 9 puan

2. Türkiye – 6 puan

3. Gürcistan – 3 puan

4. Bulgaristan – 0 puan

TÜRKİYE'NİN KAÇ MAÇI KALDI?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda toplam 6 karşılaşma oynayacak. İlk üç maçını tamamlayan Milliler'in önünde üç önemli mücadele daha bulunuyor:

• 14 Ekim, 21:45 – Türkiye ???? vs Gürcistan ????

• 15 Kasım, 20:00 – Türkiye ???? vs Bulgaristan ????

• 18 Kasım, 22:45 – İspanya ???? vs Türkiye ????