Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi
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Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi

27.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:20
Türkiye genelinde emlak odalarının temsilcileri uzaktan eğitim programı kapsamında bir araya geldi

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde yer alan 100 saatlik zorunlu eğitim kapsamında mevzuatlarla ilgili Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, Emlakçılar Odaları ve Dernekleri Başkanlarıyla uzaktan eğitim programı sistemiyle bir toplantı yaptı.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde yer alan 100 saatlik zorunlu eğitim kapsamında mevzuatlarla ilgili Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, Emlakçılar Odaları ve Dernekleri Başkanlarıyla uzaktan eğitim programı sistemiyle bir toplantı yaptı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, geçmiş dönemlerde alınan onaylı belgelerin geçerli olduğunu belirterek "Geçmiş dönemlerde Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi onaylı belgesini almış olanların belgeleri geçerli olup ve zorunlu eğitim sertifikası almasına gerek yoktur. Özellikle bunu ticarete döken ve dökmeye çalışan bazı şirketlere itibar edilmemesi en sağlıklı ve güvenilir bilgiyi şahsımdan veya odamızdan almanızı istirham ederim. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarda artık yetki belgesi alacak olan emlak işletmelerinin eğitim almaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az 100 saatlik eğitimde başarılı olma şartı getirildi. Yetki belgesi almış olanlar da eğitim almak zorunda. Yetki belgesi almış olan emlak işletmeleri için de bu şart aranmaktadır. Bu kapsamda işletmeye yetki belgesi alınmış olsa da Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az 100 saatlik eğitimde başarılı olduklarına dair bir belgeleri olmaları gerekiyor" dedi.

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Kişinin söz konusu şarta haiz olunduğunu gösteren belgenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini kaydeden Taflan "Konuya ilişkin muafiyetlerde 'Sorumlu emlak danışmanların orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda eğitim şartı aranmıyor. Ayrıca MEB veya Üniversite onaylı/imzalı sertifikada belirtilen eğitim süresinin 100 saatin altında olmaması da gerekiyor. Örneğin; eğitim süresi 50 saat olarak belirtilmişse 50 saat daha eğitim alınarak kişinin sertifikalandırılması gerekiyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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