Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı
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Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı

Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Ahmet Uygur Türkiye Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Ahmet Uygur Türkiye Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.

Türkiye'nin 61 ilinden 133 bayan 409 erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katıldığı Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı. Fırat Üniversitesi çok amaçlı spor salonunda düzenlenen açılış seremonisiyle başlayan organizasyonda sporcular mehter marşı eşliğinde yürüdü. Elazığ takımı kortej yürüyüşünde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden antrenörleri Oral Arslan için pankart açtı.

Açılış konuşmalarında kürsüye çıkan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "81 ili gezdim dolaştım. Zaman oldu çok şöhrete ulaştım. Çok ellerde çok işlere karıştım. Vatanın elleri çok güzel ama Gakgoşlar diyarı Elaziz başka. Öncelikle birkaç gün önce kaybettiğimiz aile dostum milli sporcu Oral Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Boks camiası olarak sporcu, antrenör, kulüp temsilcileri ile birlikte yaklaşık 800 kişi buradayız. 800 kişiyi ağırlamak çok kolay değil. Hele ki pandemi döneminde hiç kolay değil. Bizi sporcularımızı burada ağırlayan Elazığ'ımızın en üst düzeydeki bürokratından en alttaki memuruna kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalar sonrası başlayan şampiyona, 9 Eylül'e kadar Fırat Üniversitesi çok amaçlı spor salonunda devam edecek. - ELAZIĞ

Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı
Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı
Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı
Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı
Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı
Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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