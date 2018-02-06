Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Çalışanları 2018 Yılı Hedeflerini Belirledi

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları "2017 Yılı Değerlendirme ve 2018 Yılı Hedef Belirleme" toplantısı'nda bir araya geldi.

Bölge yöneticileri, Türkiye Gazetesi dağıtım personeli, pazarlama ve tanıtım uzmanları, mağazalar ve servis çalışanlarının hazır bulunduğu geniş katılımlı ve oldukça coşkulu geçen toplantıda 2017 yılı başarılı personelleri ödüllendirildi.

Düzenlenen toplantıya Erzincan Bölge Temsilcisi Suat Ateş, İhlas Servisler Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Aslan, birim sorumlularından Ümit Gülaçtı, Hamdi Öncü ve Rıdvan Şanlıoğlu, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama ve bölge çalışanları ve Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı Hikmet Köksal ve Erzincan İhlas Vakfı Eğitimcisi Umur Fırat'ta onur konuğu olarak katılım gösterdi.

Erzincan Işıkpınar Pembe Köşk Restoranı'nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Erzincan Temsilcisi Suat Ateş, 2018 yılının daha başarılı bir dönem olacağını belirterek, Ocak ayı ile çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, belirledikleri bütçe hedefini yüzde 100 yaparak, 2018 yılının bir önceki yıla oranla daha iyi olacağını öngördü.

2018 yılında yenilenen Türkiye Gazetesi'nin yükselişini devam ettirerek, hedefe kilitlendiklerini kaydeden Ateş, 2017 yılı karnesini rakamlar ve grafiklerle katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya onur konuğu olarak davet edilen Türkiye Gazetesi Yazarı Hikmet Köksal ise yaptığı konuşmada 2018 yılının bütün çalışanlar için daha başarılı geçmesini temenni etti.

Toplantının ardından başarılı personeller plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken emekliliği nedeniyle görevinden ayrılan ve 40 yılı aşkın tecrübelerini katılımcılara aktaran birim sorumlularından Osman Yaba, Şevket Aksoy, Turgut Güner, Erkan Yenice ve Atıf Yolcu'ya ise plaket takdim edildi.

Ardından Erzincan Temsilcisi Suat Ateş tarafından il sorumluları ve büro müdürlerinden yıllık hedefleri alındı. Toplantının ardından toplu halde öğle yemeğine geçildi.

2017 YILINDA DERECEYE GİREN BAŞARILI İHLAS PERSONELİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yılın en başarılı 1. Personeli olarak Ofis müdürleri klasmanında Ümit Gülaçtı, satış müdürleri klasmanında; Oktay Şmşek, Teknik Servis klasmanında Abdurrahim Evrensel, Gazete Abone klasmanında Rıdvan Şanlıoğlu, Su Artıma satış klasmanında Cem Romancı, Temizlik Robotu satış klasmanında Hamdi Öncü, Aktif satış klasmanında Yusuf Akkan, Demo bank klasmanında Sibel Kılıç başarı ödülü olarak plaket takdim edildi. - ERZİNCAN