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Türkiye Finans’tan 200 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası seçilen Türkiye Finans, 11-12-13 Kasım tarihlerinde talep toplaması yapılan 200 milyon lira değerindeki, 94 gün vadeli kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

22.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:08
Türkiye Finans’tan 200 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

'nin En İyi Katılım Bankası seçilen , 11-12-13 Kasım tarihlerinde talep toplaması yapılan 200 milyon lira değerindeki, 94 gün vadeli kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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