Türkiye Finans’tan 200 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

22.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:08

Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası seçilen Türkiye Finans, 11-12-13 Kasım tarihlerinde talep toplaması yapılan 200 milyon lira değerindeki, 94 gün vadeli kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.