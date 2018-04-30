Türkiye Fair Play Ödülü, Naim'in Tabutunu Öpen Leonidis'in Oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve komisyon üyeleri katıldı.

TMOK Fair Play Jürisi, Sportif Fair Play Davranış Dalı, Sportif Fair Play Kariyer Dalı ve TMOK Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi dallarında ödüle layık görülen isimleri ve takımları belirledi.

YUNAN LEONIDIS, NAİM'İN TABUTUNU ÖPMÜŞTÜ

Sporculuk hayatı boyunca ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rakip olan Yunan halterci Leonidis, büyük ödülün sahibi oldu.

Skorer'den Onur Dinçer'in röportaj yaptığı Leonidis daha sonra Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmiş ve tabutunu öperek yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurlamıştı. Eski Yunan sporcunun bu davranışı uzun süre konuşulmuş ve takdir görmüştü.

TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Sportif Fair Play Davranış Dalı:

Büyük ödül: Valerios Leonidis (En büyük rakibi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelip Türk bayrağı sarılı tabutu öpmüştü.)

Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli

Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen

Sportif Fair Play Kariyer Dalı:

Büyük ödül: Salih Bora

Şeref diploması: Ampute Futbol Takımı ve Olgun Atilla

Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser

Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi:

Büyük ödül: Kamber Baykal