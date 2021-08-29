Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de yapıldı
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kartepe Motosiklet Kulübünce organize edilen şampiyonaya, 13 farklı klasmanda sporcular katıldı.

EnduroGP sınıfında birinciliği Bayram Uysal elde etti. Deniz Memnun ikinci, Anıl Özşeker ise üçüncü sırada yer aldı.

Kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle:

E1: Deniz Memnun, İzzet Kazdal, Gökhan Kart

E2: Murat Yazıcı, Salih Serim, Rafet Karakuş

E3: Bayram Uysal, Erdal Yavuz

EB: Sezgin Yıldırım, Serkan Karandı, Ömer Demirkal

E Genç: Anıl Özşeker, Mehmet Emin Musaoğlu, Mustafa Resul Kurtulmuş

EC: Salih Serim, Mehmet Aktaş, Ömer Bulduk

Veteran: Savaş Serim, Erdem Gülüş, Bilal Kuşkonmaz

E Kadın: Ezgü Güngör, İrem Ertüzün

ATV Şampiyonası'nda birinci Ahmet Özgül

Türkiye ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağında, ATV GP'de Ahmet Özgül birinci, Görkem Gül ikinci, Mustafa Taşkın üçüncü oldu.

Kategorilerde, S1'de Haktan Özkul, Yiğit Anıl Arseven, Recep Yatgın, S2'de Ahmet Özgül, Görkem Gül, Mustafa Taşkın ilk 3'te yer aldı.

Şampiyon sporcudan pistte evlenme teklifi

Öte yandan, ATV GP ve S2 sınıfı kategorilerinde şampiyon olan Ahmet Özgül, şampiyonluk kupasını almadan önce diz çökerek, kız arkadaşı Yaren Çolakoğlu'na evlenme teklifinde bulundu.

Çolakoğlu'nun "Evet" cevabı üzerine törene katılan sporcu ve seyirciler alkışlayarak çifti kutladı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül kupalarını verdi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de yapıldı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de yapıldı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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