Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı Fethiye'de yapıldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.
Fethiye Belediyesinin katkılarıyla Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenen şampiyona kapsamında Esenköy Yarış Parkuru'nda sıralama yarışı yapıldı.
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye Yarışı seyirci etabından sonra, insan-doğa mücadelesine sahne oldu.
Şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi. Ekstrem etabında ise motosikletseverlere heyecanlı anlar yaşatan endurocular performanslarıyla Fethiye yarışına renk kattı.
Yarışlar sonunda ise sonuçlar şöyle oluştu:
-Enduro grubunda
1. Deniz Memnun, 2. Rafet Karakuş, 3. Bayram Uysal
E1 Sınıfında:
1. Deniz Memnun, 2. Gökhan Kart, 3. İzzet Kazdal
E2 Sınıfında:
1. Rafet Karakuş, 2. Murat Yazıcı, 3. Süleyman Aydın
E3 Sınıfı:
1. Bayram Uysal, 2. Murat Kökçü, 3. Mustafa Akkurt
EB Sınıfında:
1. Veli Küp, 2.İbrahim Duraman, 3.Sezgin Yıldız
EGENÇ Sınıfı:
1. Doğukan Duraman, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Anıl Özşeker
E Veteran Sınıfı:
1. Mehmet Okuyan, 2. Taner Tatlı, 3. Ali Baydaş
EC Sınıfı:
1. Ümit Kaya, 2. Aykut Kızıltan, 3. Gökhan Gökçe
ATV Grubunda:
1. İsrafil Akyüz, 2. Görkem Gül, 3. Mustafa Taşkın
Sınıf 1:
1. Haktan Özkul, 2. Recep Yatgın, 3. Hasan Yatgın
Sınıf 2:
1. İsrafil Akyüz, 2. Görkem Gül, 3. Mustafa Taşkın
Enduro Kadın Yarışçı:
İrem Ertüzün
ATV Kadın Yarışçı
Bilge Kaya