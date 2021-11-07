Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı Fethiye'de yapıldı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesinin katkılarıyla Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenen şampiyona kapsamında Esenköy Yarış Parkuru'nda sıralama yarışı yapıldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye Yarışı seyirci etabından sonra, insan-doğa mücadelesine sahne oldu.

Şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi. Ekstrem etabında ise motosikletseverlere heyecanlı anlar yaşatan endurocular performanslarıyla Fethiye yarışına renk kattı.

Yarışlar sonunda ise sonuçlar şöyle oluştu:

-Enduro grubunda

1. Deniz Memnun, 2. Rafet Karakuş, 3. Bayram Uysal

E1 Sınıfında:

1. Deniz Memnun, 2. Gökhan Kart, 3. İzzet Kazdal

E2 Sınıfında:

1. Rafet Karakuş, 2. Murat Yazıcı, 3. Süleyman Aydın

E3 Sınıfı:

1. Bayram Uysal, 2. Murat Kökçü, 3. Mustafa Akkurt

EB Sınıfında:

1. Veli Küp, 2.İbrahim Duraman, 3.Sezgin Yıldız

EGENÇ Sınıfı:

1. Doğukan Duraman, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Anıl Özşeker

E Veteran Sınıfı:

1. Mehmet Okuyan, 2. Taner Tatlı, 3. Ali Baydaş

EC Sınıfı:

1. Ümit Kaya, 2. Aykut Kızıltan, 3. Gökhan Gökçe

ATV Grubunda:

1. İsrafil Akyüz, 2. Görkem Gül, 3. Mustafa Taşkın

Sınıf 1:

1. Haktan Özkul, 2. Recep Yatgın, 3. Hasan Yatgın

Sınıf 2:

1. İsrafil Akyüz, 2. Görkem Gül, 3. Mustafa Taşkın

Enduro Kadın Yarışçı:

İrem Ertüzün

ATV Kadın Yarışçı

Bilge Kaya