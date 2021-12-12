Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonaları'nın son ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonaları'nın 4. ve son ayak yarışları, tarihi Frig Vadisi'nin bulunduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sona erdi.

Afyonkarahisar Valiliğinin desteğiyle Afyonkarahisar Belediyesi ve TMF tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve ATV olmak üzere şampiyonada 12 kategoride yarışlar yapıldı.

ATV'de S1, S2 ve ATV GP olmak üzere 3 kategoride yarışlar tamamlandı. Enduroda ise Enduro GP, E1, E2, E3, EB, EC, EG, EV ve EK de olmak üzere 100 sporcu parkurda derece almak için yarıştı.

Türkiye Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk üçe giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik, Ayazini Muhtarı Bekir Yılmaz verdi.

Belediye Başkanı Zeybek, organizasyona ciddi bir katılım olduğunu söyledi. Oluşan yoğun ilgiden dolayı sporseverlere teşekkür eden Zeybek, yeni yılda etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Ödül töreninin ardından Gece Yolcuları müzik grubu konser verdi.

AA / Canan Tükelay - Spor Haberleri

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