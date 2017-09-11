Türkiye Enduro ve Atv Şampiyonaları
Yakın Karadeniz Baja Rallisi ile gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV şampiyonalarında dereceye giren sporcular belirlendi.
Yakın Karadeniz Baja Rallisi ile gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV şampiyonalarında dereceye giren sporcular belirlendi.
Düzce'de 4 gün süren 450 kilometrelik Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nde özel olarak oluşturulan etaplarda Türkiye Enduro ve ATV şampiyonalarının ayakları da koşuldu.
Enduro GP sınıfında Bayram Uysal birinci, Şakir Şenkalaycı ikinci, İslam Yıldız üçüncü oldu.
Enduro sınıflarında dereceye giren sporcular şunlar:
E1: 1. Fırat Şahin, 2. Cihangir Bulutlu
E2: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. İzzet Kazdal, 3. Murat Yazıcı
E3: 1. İslam Yıldız, 2. Salih Serim
EB: 1. Aydın Kırdar, 2. Atilla Kabaş
EC: 1. Adem Demirhan, 2. Mehmet Okuyan, 3. Özgür Arseven
EGenç: 1. Bayram Uysal, 2. Eren Mert Kocaman, 3. Yusuf Işık
EVeteran: 1. Hüseyin Neziroğlu, 2. Sinan Ordu, 3. Murat Kocabıyık
EKadın: 1. Gökçen Kabaş
ATV Şampiyonası
Rallide Türkiye ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları da gerçekleştirildi.
ATV GP'de Bilal Şengül birinci, Haktan Özkul ikinci, Osman Şengül üçüncü sırada yer aldı.
ATV sınıflarında dereceye giren sporcular ise şunlar:
S1: 1. Haktan Özkul, 2. Osman Şengül, 3. Halit Yazıcı
S2: 1. Bilal Şengül, 2. Ziya Güler, 3. Mehmet Aktaş
S3: 1. Burak Kaya, 2. Kerem Karaman