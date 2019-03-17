ARİF YAVUZ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin, ekonomisi çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin yerel seçimlerden sonra kötüye gideceğine yönelik bazı yorumların yapıldığını belirtti.

2018 yılı ilk 6 ayına bakıldığında Türkiye'nin büyüme rakamlarının ilk çeyrekte yüzde 7,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,3 olduğunu anımsatan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önlenemez büyümesine karşı üçüncü çeyrekte ekonomiye çok ciddi saldırılar yapıldı. Özellikle 10 Ağustos gecesi ve sonrasındaki manipülasyonları herkes gördü. Türkiye, ekonomisi çok güçlü bir ülke. Evet, bizim bazı sıkıntılarımız var, yok diyemeyiz ama 2018'de biz her halükarda yüzde 2,6 büyüdük. Son çeyrekte küçülme olabilir çünkü bu çok büyük bir saldırıydı."

"Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz"

Bazı odakların, yerel seçimler sonrası Türkiye ekonomisinin kaosa sürükleneceği yönünde iddialarda bulunduğunu ifade eden Kaan, şöyle devam etti:

"Türkiye bunları daha önce de yaşadı. 1994'te, 1997'de, 2001'de, 2008'de ve dünya krizi varken bile Türkiye'de bunları rahatlıkla atlattık. Bunu da atlatacağız. O yüzden seçim sonrası için Türkiye'deki iş adamlarımıza ve halkımıza seslenmek istiyorum; kesinlikle 'kaos' gibi bir şey düşünmesinler. Biz sanayiciyiz ve üretmeye devam ediyoruz. Yine her gün istihdamın artmasıyla ilgili açıklamalar yapıyoruz. O yüzden bu tür, Türkiye ekonomisinde 'kaos' olacak sözlerine kimse inanmasın. İş dünyasına ve iktidarlarına güvensinler, çalışsınlar."

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Kaan, Yeni Zelanda'da iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısının dünya tarihine geçecek vahim bir olay olduğunun altını çizdi.

MÜSİAD olarak bu hunharca eylemi şiddetle kınadıklarını dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete ve insanlık düşmanı insana da buradan lanet ediyoruz. Dünyanın ne kadar evrensel hukuku varsa hepsini yıkacak vaziyetteki bu tür hareketlerin artık son bulmasını istiyoruz. Buna çanak tutan dünya liderlerine seslenmek istiyorum. Amerika, Fransa, Almanya, Avusturya ve İsveç, neredesiniz? Niye bu tür olaylara karşı refleksleriniz zayıf oluyor? Müslümanlara gelince mi oluyor? Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu tür ırkçı zihniyete sahip hastalıklı kişilerin bir yere konulup tedavi edilmesi lazım. Bu sadist ve ırkçı kişinin Türklere ve Cumhurbaşkanımıza karşı söylemlerini de kesinlikle kabul etmiyor, kınıyor ve lanetliyoruz."

Kaynak: AA