Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor
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Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor

12.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikaya dair güncel gelişmeleri değerlendirdi. 2013 yılından beri aramızın bozuk olduğu Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi için diplomatik temasların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli" dedi.

Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerimize dair önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, dış politikada yeni bir dönemin başlayacağı sinyallerini verdi. Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi için diplomatik temasların başladığını belirten Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de yeşil ışık yaktı.

"MISIR'LA GÖRÜŞMELERDE ÖN KOŞUL GELMEDİ"

Mısır ile ilişkilerin normalleştirilmesinde iki ülkenin de ön koşul sürmediğini belirten Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlattı.

"BAE, TÜRKİYE'YE KARŞI DAHA ILIMLI ŞU ANDA"

Çavuşoğlu, BAE ile olan ilişkiler için ise "Son zamanlarda Abu Dabi'den daha olumlu mesajlar görüyoruz. Türkiye'ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını görüyoruz. Bizim zaten onlarla hiçbir derdimiz yok ama onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı ama daha ılımlı görüyoruz şu anda." sözlerine yer verdi.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNİ İKİLİ MESELE HALİNE GETİRDİLER"

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la da ikili hiçbir problemi olmadığını, ilişkilerin gayet iyi olduğunu ama gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra onların bu konuyu ikili mesele haline getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Halbuki bu ikili mesele değildi. Bu ölen bir kişi için adalet arayışıydı ve 'cinayeti işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun' dedik. Dinimiz de böyle söylüyor. Sonuçta onlar tarafından bir ikili mesele haline geldi bu konu. Biz hiçbir zaman Suudi Arabistan yönetimini de suçlamadık." değerlendirmesinde bulundu.

"OLUMLU ADIM ATARLARSA BİZ DE ATARIZ"

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la Kasım 2020'de Nijer'de samimi ve faydalı bir görüşme yaptıklarını belirterek, "O diyaloğu devam ettirme konusunda mutabık kaldık. Arada yazışıyoruz. Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok bize göre. Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey BAE için de geçerli. Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil." şeklinde konuştu.

Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor
Haber Yorumları (20)
XXX: HANİ SİSİ DİN DÜŞMANI İDİ. MÜSLÜNMI OLDU
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TCBBM: saçları ektrip boyayıp cilt bakımını yaptırıp masaja giden, pierre cardin iççamaşırı çorap giyip makam arabası ile işe gidip halkı anlamak zor iş, millet akşama kadar cep telefonuyla internette iş arasın kredi çeksin ödeyemesin, dükyan açamasın, kredi alamasın. Siz gaz peşinde koşun , etrafınıza bakın hangi komşunuzla aranız iyi, bize millet vize vermiyor. Yediğiniz içtiğimi 5 şeyden 4ü sahte
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OZCAN: Esdiniz gurlediniz ne oldu bence israil misir suriye dahil edin
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