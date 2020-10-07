Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı
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Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı

07.10.2020 23:36 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:55

A Milli takımımız, hazırlık maçı kapsamında dünya devi Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Ay yıldızlılar, ilk yarısını geride tamamladığı maçta Kenan Karaman'ın son dakikada attığı golle sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrıldı.

Türkiye, hazırlık maçında Almanya ile Köln'de karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı Julian Draxler'in 45. dakikada attığı golle Almanlar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyen Milli Takımımız, 49'da Ozan Tufan ile skoru 1-1'e getirdi. Almanya, Florian Neuhaus ile 58'de bir kez daha öne geçti. Türkiye'nin Neuhaus'a cevabı 67. dakikada Efecan Karaca ile oldu: 2-2

Almanya, 81. dakika Luca Waldschmidt ile 3. kez öne geçse de Karşılaşmada son sözü uzatma dakikalarında Kenan Karaman söyledi ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Milliler, 11 Ekim Pazar günü Uluslar Avrupa Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak. Almanya ise 10 Ekim Cumartesi günü Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı
Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı
Haber Yorumları (6)
CİMBOM GALATASARAY: Milliler kötü oynamadı.
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HASO39: Müller oynamadiysa almanlar yedeklerle oymadi ozaman
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ANGARALI0606: Almanya her zaman korkutucu bir rakiptir. Boş alan buldular mı adamı ezerler. Defansta panik yapmak 2 gol yememize neden oldu. Geriye yaslanıp, kaleciyle oynamaya başladık mı golü yiyoruz . Bu huyumuzdan vaz geçemedik. Ama çocuklar çok iyi direnç gösterdiler atılan goller çok şıktı. İyi paslaşma ve çok iyi son vuruşlar. Bence Milli takım dışarıdaki oyuncularımız sayesinde Türkiye Liginin çok üzerinde. Tebrikler, keyifli maçtı.
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