Türkiye'den 6 banka sürdürülebilir gelecek için ilk adımı attı

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye'den Garanti BBVA, ING, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yapı Kredi yer aldı.

04.10.2019 14:01
Türkiye'den 6 banka sürdürülebilir gelecek için ilk adımı attı

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye'den Garanti BBVA, ING, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yapı Kredi yer aldı.

Kaynak: Dunya.com

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