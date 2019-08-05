Türkiye'deki saç ekimi dünyaca ünlü isimleri cezbediyor

Türkiye'nin saç ekiminde gösterdiği yükseliş dünyaca bilinen isimleri de ülkeye çekiyor. Amerikalı ünlü fitness eğitmeni Mike Chabot ve İrlandalı top model Jeremy McConnell İstanbul'da saç ektirdi.

Son yıllarda özellikle Arap ülkeleri, Avrupa ve Amerika'dan sağlık turizmi için gelenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu.

Sağlık hizmetlerinin ucuzluğu ve tedavi sürecinde Antalya'nın sahillerinde dinlenme veya İstanbul'un tarihi dokusunda huzur bulma imkanı, turistlerin Türkiye'yi tercih etmesindeki başlıca sebepler arasında yer alıyor.

Saç ekimi için dünyaca ünlü isimler de artık Türkiye'yi tercih ediyor. Bu isimlerin arasına Amerikalı Fitness Antrenörü Mike Chabot ve İrlanda Top Model'i Jeremy McConnell da eklendi.

"Tek kelimeyle muhteşem"

Hair of Istanbul saç ekim merkezinde FUE yöntemiyle saç ekimi yaptıran Mike operasyonun ardından 966 bin takipçili Instagram sayfasından şu açıklamayı yaptı; "Saç ekimi için Türkiye'yi tercih ettim çünkü hem daha ucuz hem daha profesyonel, Kanada'da bu işlemi yaptıran arkadaşlarımın sonuçları iç açıcı değil üstelik çok daha fazla ücret ödediler." Chabot yaşadığı deneyimi de şöyle özetledi; "Tek kelimeyle muhteşem. Bu kliniği yüzde yüz öneriyorum, ekipleri oldukça profesyonel, sizinle gayet iyi ilgileniyorlar."

Söz konusu klinikte aynı zamanda saç ekimi yaptıran diğer bir isim olan İrlanda Top Model'i Jeremy McConnell oldu. Celebrity Big Brother'da 1 sezon yer aldıktan sonra Türkiye'ye gelip sakal ekimi yaptıran McConnell, saç çizgisini ileri aldırarak alın daraltma operasyonu ve burun estetiği oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA