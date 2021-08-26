Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgeyi gezdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgeyi gezdi.

Sarıgül, ilk olarak partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri dolayısıyla merkeze bağlı Kocatepe beldesine gelen Sarıgül, burada belde sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgeyi gezdi.

Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün ulusun, tam bir anlayış birliği ve dayanışma içerisinde Kurtuluş Savaşı'nı bugün başlattığını söyledi.

Atatürk'ün Kocatepe'den; "ya istiklal ya ölüm", "ordular ilk hedefiniz Akdeniz" dediğini ifade eden Sarıgül, "99 yıl önce bugün olmasaydı biz bugün bu topraklarda olamazdık. Önümüzdeki yıllarda her 26 Ağustos'ta gece sabaha kadar burada olacağız." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı Kocatepe'yi ziyaret etti - Haberler
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