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Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek

Koronavirüs nedeniyle liglerin yaklaşık 3 ay ertelenmesiyle transfer dönemi tarihi de değişti. Türkiye'de profesyonel liglerde transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek.

14.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:28

Koronavirüs nedeniyle ertelenen tüm Avrupa liglerinde yaz transfer döneminin ne zaman başlayıp biteceği merakla beklenirken, FIFA ülkelerin takvimini belirledi.

Buna göre Türkiye'de yaz transfer penceresi 1 Temmuz tarihinde açılacak ve 22 Eylül tarihinde sona erecek. Takımlar bu dönemde yeni oyuncuları transfer edip FIFA sistemine kaydettirebilecekler.

Türkiye'de devre arası transfer döneminde ise büyük bir değişiklik olmazken, 1 Ocak ile 28 Ocak arasında transferler yapılabilecek.

Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMLERİ

Güncellenen tabloya göre İngiltere'de 19 Haziran ile 10 Eylül arasında, İspanya'da 1 Temmuz ile 14 Eylül arasında, sezonu iptal eden Fransa'da 1 Temmuz ile 18 Eylül arasında, İtalya'da 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında, ligleri en erken başlatan Almanya'da ise 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında transferler kaydettirilebilecek.

Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
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