Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor

14.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:15

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkan Vekili Recep Coşkun, yamaç paraşütüne ilginin arttığını, bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkan Vekili Recep Coşkun, yamaç paraşütüne ilginin arttığını, bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Coşkun, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce kurulan federasyonlarının önemli çalışmalara imza attığını aktardı.

Hava sporlarına gençlerin daha çok katılmasını istediklerini anlatan Coşkun, "Federasyonumuz kurulalı 4 yıl oldu. Daha önce gelişmekte olan sporlar branşındaydı. Bu spor, federasyonu kurduktan sonra her geçen gün yayıldı." diye konuştu.

Coşkun, hava sporlarındaki branşlar hakkında bilgi vererek, "Federasyon olarak paraşüt, branşlarımızdan bir tanesi. Federasyonumuzda 16 branşımız var. Paraşüte çok fazla ilgi var. Sporcu sayımız ve kulüp sayımız artıyor. Daha fazla artış olacağını da bekliyoruz. Bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'ne daha çok gideceğiz ve bu sporu inşallah gençlere sevdireceğiz. Güzel gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

"Öncelikle bu sporu yaymak istiyoruz"

Recep Coşkun, Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nın yıl içinde kampa gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Takım, yurt dışına gidiyor ve tecrübeli sporcularla uçuş yaparak kendini geliştiriyor. Kamplar yapacağız ve daha iyi pilotlar olacaklar. Yakın zamanda dünya klasmanında sporcular göreceğiz. Öncelikle bu sporu yaymak istiyoruz. Bazı insanlar tehlikeli olarak algılıyor. Öyle bir spor değil. Kurallarına uyduğunuz zaman hiçbir sorun yaşamadan yapabileceğiniz bir spor. Bunu insanlara anlatıp sporumuza gençleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunda da önemli mesafe katettik."

Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor
Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor
Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor
Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akbağ Prens Harry
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:19:40. #1.16#
title