Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar
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Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar

21.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:33
Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar

Derbiye dakikalar kala heyecan doruğa çıkmışken Türkiye'de ünlü isimlerin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. İşte Müge Anlı'dan Esra Erol'a, Kadir İnanır'dan Cem Yılmaz'a kadar ünlülerin tuttuğu takımlar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün 353. kez karşı karşıya gelecek. Heyecanın doruğa çıktığı derbi gününde, Türkiye'de ünlü isimlerin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. İşte aralarında fanatik isimlerin de olduğu birçok ünlünün tuttuğu takımlar...

BEŞİKTAŞLI ÜNLÜ İSİMLER

Aras Bulut İynemli, Murat Boz, Esra Erol, Hayko Cepkin, Hakan Altun, Berk Oktay, Bülent Parlak, Neslihan Atagül, Gürkan Uygun, Hülya Avşar, Şükran Ovalı, Gökçe Bahadır, Berkay Ateş ve Demet Akalın.

Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar

FENERBAHÇELİ ÜNLÜ İSİMLER

Müge Anlı, Acun Ilıcalı, Alişan, Kadir İnanır, Mehmet Ali Erbil, Cem Yılmaz, Nejat İşler, Pelin Akıl, Merve Boluğur, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe, Sibel Can, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Gökhan Özoğuz ve Kıraç.

Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar

GALATASARAYLI ÜNLÜ İSİMLER

Ata Demirer, Sıla, Çağatay Ulusoy, Demet Akbağ, Nurgül Yeşilçay, Amine Gülşe, İsmail Hacıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Inava Sert, Hadise, Meryem Uzerli, Gülben Ergen, Bengü, Aydemir Akbaş, Kenan İmirzalıoğlu, Halil Sezai, Ajda Pekkan ve Burcu Esmersoy.

Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar
Haber Yorumları (1)
ESRA: galatasaray takımını tutanları çok seviyorum artık en büyük hayranınız benim
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