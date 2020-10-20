Türkiye'de neden internet kesintisi yaşandı? İnternetin aksamasının sebebi ne?

Bugün Türkiye'nin belli bölgelerinde internet erişimi aksadı. Peki, Türkiye'de neden internet kesintisi yaşandı? İnternetin aksamasının sebebi ne? Hangi illerde internet kesintisi yaşandı?

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'nin belli illerde bir süre internet erişimi sağlanamadı. Peki, Türkiye'de neden internet kesintisi yaşandı? İnternetin aksamasının sebebi ne?

TÜRKİYE'DE NEDEN İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANDI?

Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı. Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi. Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." denildi.

HANGİ İLLERDE İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANDI?

Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.