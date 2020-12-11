Türkiye'de kuraklık krizi mi kapıda?
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Türkiye'de kuraklık krizi mi kapıda?

11.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:47

Türkiye'nin kuraklık eylem planı hazırlığı olmasına rağmen susuzluğa karşı yeterince önlem almadığı tartışılıyor.

Türkiye'nin kuraklık eylem planı hazırlığı olmasına rağmen susuzluğa karşı yeterince önlem almadığı tartışılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım üretiminde sorun oluşacağı ve Türkiye'nin gıda güvenliğinin riske girebileceği uyarısında bulundu

Türkiye'de kuraklık krizi mi kapıda?

Kaynak: DailyMotion.com

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