Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 1 KDV oranıyla satılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre koronavirüs aşısında KDV oranı yüzde 1 olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Covid-19 aşılarının 31/12/2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Karar yılbaşından itibaren geçerli olacak.

2021 YILININ SONUNA KADAR GEÇERLİ

Türkiye'de de uygulanacak aşılar için önemli bir karar alındı. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair" Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır" ifadeleri yer aldı. Söz konusu maddenin ilgili kısmında yüzde 1'lik vergi oranı yer alıyor.

ÇİN AŞISI DIŞINDAKİLER ECZANEDE SATILACAK

Çin'den gelen CoronaVac aşısı dışındaki koronavirüsü aşıları Türkiye'de ücretli bir şekilde eczanelerden temin edilebilecek. İlaçların Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Çin'den gelecek aşılar, ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacak.