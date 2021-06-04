Türkiye'de ilk kez 150 derecenin altındaki sıcak sulardan elektrik üretiliyor
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Türkiye'de ilk kez 150 derecenin altındaki sıcak sulardan elektrik üretiliyor

Türkiye'de ilk kez 150 derecenin altındaki sıcak sulardan elektrik üretiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının dördünce birleşiminde Başkan Burhanettin Çoban, AFJET'ten övgüyle bahsederek AFJET'in 150 derecenin altındaki sıcak sulardan Türkiye'de ilk defa enerji, elektrik üreten bir şirket olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının dördünce birleşiminde Başkan Burhanettin Çoban, AFJET'ten övgüyle bahsederek AFJET'in 150 derecenin altındaki sıcak sulardan Türkiye'de ilk defa enerji, elektrik üreten bir şirket olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının dördüncü birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda Ömer-Gecek Jeotermal sahasında üst kullanım hakkı bulunan, İl Özel İdaresine ait jeotermal kaynak işletme ruhsatının, AFJET Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketlerine devredilmesi konusundaki komisyon raporları görüşülerek oy birliği ile kabil edildi. Ayrıca Gazlıgöl Jeotermal sahasında üst kullanım hakkı bulunan, İl Özel İdaresine ait jeotermal kaynak işletme ruhsatının AFJET Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketlerine devredilmesi konusundaki komisyon raporlaru okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda jeotermal kaynaklar ve AFJET hakkında merak edilen konuları da dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye'deki birçok önemli termal su projelerini AFJET'in yaptığı belirterek, "AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk'ü bir dahaki toplantıya çağıralım ve Afyon'daki tüm havzalarla ilgili inşallah size kısa bir sunum yapsın. Çok önemli bu arkadaşlar. Şunu da iftiharla söyleyebiliriz ki Afyon Jeotermal, AFJET 150 derecenin altındaki sıcak sulardan Türkiye'de ilk defa enerji, elektrik üreten bir şirket. Kütahya'ya giderken sağ tarafta Şuan 3,5 megawatt civarında elektrik üretiyor 120 derece sulardan. 120 derece sulardan ilk defa Afyon'da üretiliyor. Yine AFJET Türkiye'de Bursa dahil, Yalova dahil, Kütahya dahil, Erzincan, Muş, Bingöl, Amasya, aklınıza gelebilecek her yerdeki termal su projelerini yapan bir şirket. Onların projelerini bizim AFJET şirketi yapıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'de ilk kez 150 derecenin altındaki sıcak sulardan elektrik üretiliyor
Türkiye'de ilk kez 150 derecenin altındaki sıcak sulardan elektrik üretiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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