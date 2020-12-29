Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL

Asgari ücretin 2021 için net 2.825 lira olarak belirlenmesinin ardından belediyeler de yaptıkları zamları açıklamaya başladı. Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücreti Kırklareli Belediyesi açıkladı. Bağımsız olarak seçimi kazanan Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli Belediyesi çalışanlarının aldığı en düşük ücret 3.520 TL'dir." dedi.

Milyonların heyecanla takip ettiği asgari ücret görüşmeleri dün sona erdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

CHP'Lİ BELEDİYELER PARTİLERİNİN ÖNERİSİNE UYDU

Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler belediyelere çevrildi. Hatırlanacağı üzere asgari ücret görüşmeleri sürerken, CHP'nin önerisi net 3 bin 100 TL olmuştu. Partinin belirlediği rakamın ardından CHP'li belediyeler de asgari ücret zamlarını açıklamaya başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti 3 bin 350 TL olarak açıkladı. Edirne Belediyesi ise işçilerine 3 bin 200 lira vereceğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ise 3 bin 100 TL yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ TUZLUKÇU BELEDİYESİ'NDE

Türkiye genelinde en yüksek asgari ücreti ise Konya'nın CHP'li Tuzlukçu Belediyesi açıkladı. Başkan Nurettin Akbuğa, 8 Aralık tarihinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla asgari ücret 4 bin 500 TL'ye çektiklerini belirtti.

İL BAZINDA EN YÜKSEK ÜCRET KIRKLARELİ'DE

İl bazında ise Türkiye'nin en yüksek asgari ücretini seçime bağımsız olarak girip kazanan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu verdi. Kesimoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kırklareli Belediyesi çalışanlarının aldığı en düşük ücret 3.520 TL'dir." dedi.