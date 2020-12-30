Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı

Türkiye genelinde en yüksek asgari ücreti veren belediye Konya'nın Tuzlukçu Belediyesi oldu. En düşük ücreti 4 bin 500 lira olarak açıklayan belediyenin 46 çalışanı bulunuyor. Tuzlukçu Belediyesi aynı zamanda ilçedeki esnaflara da 1.000 TL kira yardımında bulundu.

Asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından Türkiye'nin en yüksek asgari ücretini veren kurum merak konusu oldu.

CHP'LİLER PARTİ ÖNERİSİNE UYDU

Hatırlanacağı üzere asgari ücret görüşmeleri sürerken, CHP'nin önerisi net 3 bin 100 TL olmuştu. Partinin belirlediği rakamın ardından CHP'li belediyelerde asgari ücret zamlarını açıklamaya başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti 3 bin 350 TL, Edirne Belediyesi ise işçilerine 3 bin 200 TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi 3 bin 100 TL yaptı.

AK PARTİLİ BELEDİYELERDE REKOR KAYSERİ'NİN

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise 2021 yılı için en düşük maaşı 3 bin 506 TL olarak açıkladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 506 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 559 TL ve evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 624 TL net maaş alacağını duyurdu. Böylece AK Partili belediyeler arasında rekor Kayseri'nin.

TÜRKİYE REKORU CHP'Lİ TUZLUKÇU BELEDİYESİ'NDE

Türkiye genelinde ise en yüksek asgari ücretiKonya'nın CHP'li Tuzlukçu Belediyesi açıkladı. Başkan Nurettin Akbuğa, 8 Aralık tarihinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla asgari ücret 4 bin 500 TL'ye çektiklerini belirtti.

BELEDİYENİN 46 ÇALIŞANI VAR

Konuyla ilgili bir radyo programına bağlanarak açıklamalarda bulunan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, 46 çalışanları olduğunu belirterek "Biz emekten yanayız. Şoförlerimiz var mesela... Biri silindir kullanıyor, diğeri kamyon. Birine 4 bin 500 lira maaş verirken, diğerine 2 bin 500 lira vermek adaletli olmazdı. Biz hepsini eşitledik" dedi.

ESNAFA 1000 TL KİRA YARDIMI

Öte yandan hükümetin esnafa 750 TL kira desteği açıklamasının ardından Tuzlukçu Belediyesi çıtayı yükselterek 1.000 TL kira yardımı verme kararı aldı. Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akbuğa "Kapalı olan Kahveci esnafımız ve pandemiden etkilenen lokantacı esnafımıza 1000'er TL kira yardımı yapıyoruz. 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün yardım edemeyeceksek bu koltuklarda oturmanın anlamı yok diyoruz" ifadelerini kullandı.