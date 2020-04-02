Türkiye'de can kaybı 356'ya ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybının 356'ya ulaştı.
02.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:41
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybının 356'ya ulaştı.
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Kaynak: Dunya.com