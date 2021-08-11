Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı değerlendirdi Açıklaması
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Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Artık Türk cimnastiği her yarışmada görülüyor ki madalyaya aday ülkelerden bir tanesi. Cimnastik ülkesi olma yolunda da adımlar attı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Artık Türk cimnastiği her yarışmada görülüyor ki madalyaya aday ülkelerden bir tanesi. Cimnastik ülkesi olma yolunda da adımlar attı. Tüm dünya bunu söylüyor." dedi.

Bolu İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Çelen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda E hakemi olarak görev yapan Şenol Türkdoğan'a, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından çiçek takdim edildi.

Çelen, AA muhabirine, federasyon olarak olimpiyatları 7 final ve bir bronz madalyayla bitirdiklerini hatırlattı.

Olimpiyatların kendileri için muazzam bir şampiyona olduğunu belirten Çelen, "Tarihimizde ilk defa olimpiyatlarda hem finaller hem de bir madalya ile döndük ülkemize. Ülkemize böyle bir sevinç yaşattığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaçan madalyalara da üzüldüklerini bildiren Çelen, "Bundan sonraki süreçte 2024 yılını planladık. Biz 2012 yılında göreve geldiğimizde benim hayallerim sporcu kardeşlerim ve antrenör arkadaşlarımın gerçekleri olsun demiştik. Bizim hayallerimizde Avrupa, dünya ve olimpiyatta madalyalar, altın madalyalar almak vardı. Avrupa ve dünyada altınımızı aldık, olimpiyatta bronzumuzu aldık. İnşallah olimpiyatta da bir gün altınımızı alacağız. İnancımız o." ifadelerini kullandı.

Çelen, 2024 yılında da hedeflerinin takım olarak katılmak ve takım finali yapmak olduğunu vurgulayarak, kadınlarda bir olan sporcu sayısını ikiye artırmak, trambolin ve ritmik cimnastikte de kota almayı, olimpik olan tüm branşlarda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini kaydetti.

Artan tesislerle 81 ile yayılan cimnastiğin Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteği ile şampiyon olan çocukların da rol model olması ile Türk cimnastiğinin geleceğinin aydınlık olduğunu düşündüğünü anlatan Çelen, "Artık Türk cimnastiği her yarışmada görülüyor ki madalyaya aday ülkelerden bir tanesi. Cimnastik ülkesi olma yolunda da adımlar attı. Tüm dünya bunu söylüyor. Umarım bu yükselişimiz her disiplinimizde devam eder." dedi.

Çelen, cimnastiğin gelişmesinde kendilerine desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Çilkara da olimpiyatlarda ülkeyi başarı ile temsil eden ve Bolu'yu ziyaret eden Çelen'i tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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