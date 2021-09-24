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Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Adana'da devam ediyor

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Adana'da devam ediyor

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Adana'da sürüyor.

ADANA (AA) - Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Adana'da sürüyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu'ndaki şampiyonanın ikinci gününde 45 ilden 700 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, şampiyonada yaptığı konuşmada, sporculara başarı diledi.

Kentte spor organizasyonları için önemli bir potansiyel bulunduğunu belirten Elban, şampiyonanın sakatlık yaşamadan tamamlanması temennisinde bulundu.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da şampiyonada mücadele eden sporculara başarılar diledi.

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Özbayraktar ise Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye en fazla madalya kazandıran branş olmalarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi milli takım seçmelerinin de yapılacağı organizasyon, 26 Eylül Pazar günü sona erecek.

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Adana'da devam ediyor - Haberler Spor
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