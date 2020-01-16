Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak

16.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:42

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2019'da Kuzey Afrika'ya ticaretinin yüzde 10, diğer Afrika ülkeleriyle yüzde 12 arttığını belirterek, "Burada önemli bir potansiyel var. Bu yıl Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz." dedi.