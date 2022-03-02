Türkiye Briç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Merçil: Şampiyona için iddialıyız

Platin Büyük Usta Süleyman Kolata: Kadın ve senyörler madalya alabilecek güçteler

"Jenerasyonların gençleştirilmesi gerekiyor"

İSTANBUL,- Türkiye Briç Milli Takımı, 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda; kadın, senyör ve karışık dallarında mücadele edecek. İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde milli takım seçmeleri önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'de briçe genel olarak yirmili yaşlarda başlandığını söyleyen Kolata, "Jenerasyonların gençleştirilmesi gerekiyor. Briçe daha küçük yaşlarda başlanırsa daha çok tecrübe kazanılır. Kazanılan bu tecrübe de gelecekte başarıyı getirecektir" ifadelerini kullandı.