"Türkiye bizim için çok kıymetli ve özel bir ülke"

11.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:35

Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, "Grubumuz için Türkiye çok kıymetli ve özel bir ülke. Türkiye'de 10'uncu yılımızdayız. Türkiye'de ciddi yatırımlar yapmaya başladık" dedi.



TÜSİAD 'Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak' başlıklı konferans serisinin 5'incisini İstanbul'da düzenledi. Bu yılki konferans dört panelden oluştu. 'Çinli Şirketlerin Türkiye Deneyimleri ve İşbirlikleri' isimli 3'üncü panelde konuşan Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, Türkiye'nin önemi, yapılan çalışmalar ve e-ticaret ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.



"Grubumuz için Türkiye çok kıymetli ve özel bir ülke"



Türkiye'nin kendi gurubu için önemine değinen Cüneyt Erpolat, "Alibaba gurubu için Türkiye çok kıymetli ve özel bir ülke. Bunu şuradan anlayabiliriz: Türkiye'de 10'uncu yılımızdayız. 2009'da iş ortaklarımız aracılığıyla Türkiye'de çalışmaya başladık. Alibaba'nın, B2B tarafında Türkiye'de 10 yıllık geçmişi var. 10 yıl içerisinde Türkiye'den şirket olarak hem çok şey öğrendik hem de Türkiye'ye özellikle B2B tarafında e-ticaretin gelişmesi için oldukça büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Çin, şu anda toplam ticari hacminin yüzde 20-22 civarındaki payını e-ticaret üzerinden yapan bir ülke. Burada sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerin de alacağı dersler ve bakış açıları mevcut. Bizim yaptığımız, yapabildiğimiz kadar bilgiyi, know how'ı ve ekspertizi Türkiye'ye e ticaret alanında taşımak. Ondan sonrada Türkiye'nin bin yılı aşmış ticari geçmişini bunla harmanlayarak yeni ticaret değimiz gelecek dönemdeki açılan kapıları hep beraber yakalamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki asıl hedefimiz budur" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de ciddi yatırımlar yapmaya başladık"



Türkiye yaptıkları yatırımlara vurgu yapan Erpolat, "Geçtiğimiz yıldan itibaren şöyle gelişmeler olmaya başladı; Türkiye'de ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Bir e-ticaret sitesine yatırımcı olduk. Aliexpress ile Türkiye'de bir aktivite başlıyor. Alipay'ın Türkiye'de bir entegrasyonu oldu. Dolayısıyla Çin'den Türkiye'ye seyahat eden turistler birçok noktada Alipay ürünlerini rahat rahat kullanabilir durumdalar. Bunlar gibi yeni ekonominin ayaklarını kurmaya başladık. İlki platformlar, ikincisi lojistik ve üçüncüsü ödeme. Bu üç platformu Türkiye'de yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Ödeme ile platform daha önceden de mevcuttu. Şimdi yavaş yavaş lojistik tarafı da gelmeye başladı. Lojistikte de belli işbirliklerimiz var. İleriye doğru baktığımızda Türkiye için parlak gelecek görüyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman makro ekonomik olarak biraz türbülanslı noktadan geçse de zaman çizgisini yeterince uzattığınız zaman, Türkiye'nin net olarak büyüyen bir ülke, büyümeye devam edecek bir ülke. Kısa vadeli dalgalanmalar tabii ki olacak. Bu sadece Türkiye'nin değil, aslında dünyanın problemi. Sonuç olarak e-ticaret gurubumuzun hem öğrenecek hem de öğretecek çok şeyi var. O yüzden Türkiye, bizim için özel ve kıymetli ülkelerden bir tanesi" dedi.



"Özellikle küçük işletmelerin proaktif olarak yavaş yavaş işlerini, yeni ticaret ve yeni ekonomiye uygun hale getirmeleri gerekiyor"



e- ticarette Türkiye'nin durumunu değerlendiren Erpolat, "Türkiye özelinde baktığımız zaman alt yapıda hiçbir problem yok, her tarafta internet var. Herkesin hemen hemen elinde akıllı telefon var. GSM durumu inanılmaz gelişmiş. İngilizce bilenlerin oranı, ticaret yapanları arasın çok kötü değil. En azından Çin ve Hindistan'dan daha kötü vaziyette değiliz. Dolaysıyla temel konularda bir sıkıntımız yok. Asıl sıkıntı; Türk milleti çok hızlı öğrenen bir millet olmasına rağmen aciliyet durumunu hissetmeden kendi güvenlik alanını terk etmiyor. Asıl problem bu. Ne zaman bir kriz Türkiye'de baş gösteriyor ve işler yavaşlıyor, o zaman herkes yana yakına e-ticareti nasıl yaparım? Nasıl farklı pazarlara giderim? diye düşünüyor. O zamanda çok geç olmuş oluyor. Biz hep şunu söylüyoruz: Özellikle küçük işletmelerin proaktif olarak yavaş yavaş işlerini, yeni ticaret ve yeni ekonomiye uygun hale getirmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA