Türkiye Beyazay Derneği'nden Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdemir Düğün Salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayıp dernek başkanı Ahmet Ünal'ın açılış konuşması ile devam etti. Ünal, Türkiye Beyazay Derneği olarak engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her zaman hatırlanması gerektiğini kaydetti. Ünal programın gerçekleşmesinde emeği geçen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, programa sponsor olan iş adamları ve aday adaylarına da teşekkür ederek derneklerine ait olmak üzere yetkililerden bir adet bina istedi. Engelli olarak doğmanın kendisi için bir şans olduğunu kaydeden Ünal toplumda herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek dernek yönetiminde bulunan isimlerin yüzde altmışının ise tamamen engelsiz ve gönüllü kişilerden oluştuğunu belirterek teşekkür etti. Ünal programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli vatandaşların gününü kutlayarak her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlattı. Dağlı, Türkiye Beyazay Derneği için hayırsever iş adamlarının da kendilere destekte bulunduğunu ancak belediyenin kendilerine yer tahsis etmediğini belirterek yer tahsis edilmesi durumunda yarın Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesinin inşaatına başlayabileceklerini belirtti. Dağlı; "Nasıl Adana bölgemizde tapusu kendine ait bir ilçe binası olan AK Parti Kozan ilçe binamız varsa Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubemizin de kendisine ait bir binası olacak bunun sözünü sizlere veriyorum" dedi.

onuşmaların ardından Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesince gerçekleştirilen Gün Işığım Olur Musun projesi adı altında 6 adet tekerlekli sandalye alımına destek olan sponsorlara ve yine Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel öğretim sınıfı yapımı için destek olan sponsor iş adamları ve siyasi aday adaylarına plaket takdiminde bulunuldu. - ADANA