Türkiye Basketbol Federasyonundan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), futbol takımından bir personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), futbol takımından bir personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Futbol Takımı personeline ve Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA