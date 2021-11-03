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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı'na Murat Özmekik yeniden seçildi

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Badminton Federasyonunda mevcut başkan Murat Özmekik, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonunda mevcut başkan Murat Özmekik, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan olağan genel kurulda Murat Özmekik, Erhan Devrilmez, Hayati Kısacık ve Mehmet Zeki Erkan başkanlık için mücadele etti.

Kurulda 261 delegeden 244'ü oy kullandı. Murat Özmekik 149 oyla başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Hayati Kısacık 90, Mehmet Zeki Erkan ise 4 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Adaylardan Erhan Devrilmez ise seçimden çekildi.

Özmekik, yaptığı konuşmada, başkanlığı süresince gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı faaliyetler hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.

Murat Özmekik başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Akif Sıtkı Esen, Ahmet Metin, Cihat Yusufoğlu, Haluk Şahin, Kadir Kocatepe, Memnune Denizhan, Münir Tunç, Nuri Demirci, Onur Akman, Şaban Arifan Yıldız, Recep Çoşkun, Mithat Akar, Ümit Örnek ve Yaşar Demir.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı'na Murat Özmekik yeniden seçildi

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı'na Murat Özmekik yeniden seçildi

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı'na Murat Özmekik yeniden seçildi

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı'na Murat Özmekik yeniden seçildi

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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