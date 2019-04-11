Türkiye, Avrupa Melek Yatırımcı Pazarında 5. Sıraya Yükseldi

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye'nin Avrupa Melek Yatırımcı pazarında 32. sıradan 5'nci sıraya yükseldiğini belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde iş insanlarıyla bir araya gelerek "KOBİ'lerin Finansal Yol Haritası" konusunda bilgi verdi.

Antalya OSB Teknopark öncülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Altuntaş, yürürlüğe giren Bireysel Katılım Yatırımcısı Yönetmeliği'nin Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirdiğini söyledi. Avrupa'da 2018 yılında 340 bin melek yatırımcının toplam 9,6 milyar avroluk, Amerika'da 20 bin melek yatırımcının 26 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Baybars Altuntaş, şunları kaydetti."Türkiye'de ise 512 milyon avroluk yatırım gerçekleşti. Avrupa melek yatırımcı pazarında Türkiye 5. sıraya yükseldi. 8 yıl önce 32. sıradaydık. İngiltere'den sonra Türkiye'de de devreye giren hem melek yatırım (Bireysel Katılım Yatırımcısı) ile ilgili yönetmeliğin hem de kitlesel fonlama yönetmeliğinin yolda olması Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirmiştir. Start-upları destekleyen en iyi vergisel teşvikler Türkiye'dedir. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarının toplamı şu anda 50 milyar dolarlık bir hacme sahip. 5-6 yıl içinde bu pazarın 250 milyar küresel bir hacme ulaşacağı belirtiliyor. Türkiye bu alanda çok önemli bir yere sahiptir."

Antalya'da melek yatırım ağı kurulmalı

Dünyadaki yeni trendin melek yatırım ağı olduğunu, ancak Antalya'da henüz bir melek yatırım ağı oluşturulmadığını anımsatan Altuntaş, şöyle devam etti.

"Dünyada yeni trend, melek yatırım ağıdır. Artık yatırımcılar grup olarak, ağ şeklinde yatırım yapıyor. Türkiye'de şu an da 16 melek yatırım ağı var. Bunların 13'ü İstanbul'da, biri İzmir'de, biri Kayseri'de biri de Ankara'da. Fakat Antalya'da yok. Halbuki Antalya turizmin başkenti. Ayrıca tarım alanında da çok çok iyi. Hem turizm sektörü hem de ziraat teknolojileri alanındaki inovasyonlara önderlik yapabilecek yapıya sahip bir yer burası. Antalya'nın ulaşılabilirlik kolaylığını da hesaba kattığınızda bu kentin bir inovasyon merkezi haline gelmesi çok olağan ve çok mantıklı. Hiç zaman kaybetmeden Antalya'da da bir melek yatırım ağı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Akdeniz ülkeleri ile etkileşimde bulunulup Akdeniz Melek Yatırım Ağı kurulmalı ve bu ağa Antalya önderlik etmelidir, bu kentte bu kapasite var."

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Antalya OSB Teknopark çalışmalarından da övgüyle söz etti. Altuntaş, "Şubat ayında İstanbul'da gerçekleşen ve 82 ülkeden binlerce melek yatırımcının bir araya geldiği Dünya Melek Yatırım Forumunda, Antalya OSB Teknopark için yapılan tanıtım çalışmalarının etkisi çok olumlu oldu. Antalya OSB önce yapılması gerekeni yapıyor, önce yatırımcıları ayarlıyor, kendi yatırımını da buna göre planlıyor. Antalya OSB'nin uyguladığı bu doğru metodu, her yerde örnek gösteriyorum" dedi. Program, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın plaket takdimi ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA