Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriledi
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Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriledi

23.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:46

Son zamanlarda Türk kulüplerinin Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlar, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi gruplarına doğrudan katılma şansını zora sokmuştu. Galatasaray'ın Rangers'a elenmesi, Başakşehir'in Leipzig ve Sivasspor'un Villarreal mağlubiyetleriyle Türkiye, sıralamada bir basamak daha geriledi.

Türk futbolu için bu tehlike çanları aslında uzun süredir devam ediyor. 2021/2022 sezonundan itibaren Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalabilir.

Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların bireysel performansları artsa da hem Milli Takım'ın hem de kulüp takımlarının Avrupa performansları iyi değil. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin ülke puanı da giderek düşüyor.

2 ÖN ELEME OYNAYABİLİRİZ

Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig'e, UEFA Avrupa Ligi'nde de Sivasspor'un Villarreal'e kaybetmesiyle ülke puanı sıralamasında Türkiye bir basamak daha geriledi.

Rangers'ın Belçika'da Standart Liege deplasmanında kazanması İskoçların önümüze geçmesine sebep oldu. Ön eleme oynamanın dışında, eğer Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021/2022 şampiyonuDevler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

İŞTE AVRUPA ÜLKE PUANLARI;

1. İspanya - 82.569

2. İngiltere - 80.997

3. İtalya - 63.581

4. Almanya - 62.427

5. Fransa - 51.081

6. Portekiz - 41.759

7. Rusya - 37.049

8. Belçika - 33.700

9. Hollanda - 32.800

10. Avusturya - 31.825

11. Ukrayna - 29.500

12. İskoçya - 29.375

13. Türkiye - 28.900

14. Danimarka - 27.375

15. Güney Kıbrıs - 27.250

Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriledi

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Haber Yorumları (2)
BU NE LAN: ulan guney kibris bile bize yetişmiş be. bundan daha beter bişey olabilirmi.
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VAY BE: bu daha iyi gunlerimiz. yarin bir gun şampiyonlar ligi ön elemeden bile muaf olabiliriz. yani sadece uefa avrupa ligi ile yetinebiliriz.
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