Türkiye - Andorra maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Milli maç canlı izle)

07.09.2019 08:39

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam Andorra ile İstanbul'da karşılaşacak. Milli takımın aday kadrosunda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle çıkarılmak zorunda kaldı. Büyük heyecanla beklenen maçın muhtemel ilk onbirleri, maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde.

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak. Türkiye - Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Andorra maçı canlı izle - TRT 1 canlı yayını

TÜRKİYE ANDORRA KARŞILAŞMALARI

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER



Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Milli takımda mücadele öncesi Dorukhan Toköz, Nazım Sangare ve Okay Yokuşlu'nun da sakatlıkları var.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun.

Andorra: Josep Gomes, Ildefonso Lima, Moises San Nicolas, Joan Cervos, Max Llovera, Marc Vales, Marc Rebes, Marcio Vieira, Jordi Alaez, Juli Sanchez, Alexandre Martinez.