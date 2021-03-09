Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı
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BBC

Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı

09.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:51

Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretimindeki aksaklığı aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaştı. Türkiye'nin tarihi bağlarının olduğu Güney Kore ile yapılan anlaşmaya ilişkin konuşan BMC'den bir yetkili, "Bunlar, ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın bir sonucu" dedi.

Savunma alanında dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından ABD merkezli Defense News, Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC'nin, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan aksaklığı aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaştığını bildirdi.

Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics şirketleri ile motor ve güç aktarım mekanizması tedariki için anlaşma imzalandığı belirtildi.

"DÖNÜM NOKTASI"

Anlaşmayla ilgili BMC'den üst düzey bir yetkili, "Bunlar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın bir sonucu" dedi. Konuyla ilgili bilgi veren Ankara'daki üst düzey bir savunma tedarik yetkilisi de anlaşmayı "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

"MOTORLAR 18 AY İÇİNDE TANKLARA TAKILABİLİR"

Almanya'nın uyguladığı ambargonun "etrafından dolaşabilmek" için Güney Koreli şirketlerin Altay tankının güç aksamında yer alan bazı parçaları modifiye ederek, "Alman olmaktan çıkarması" da öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketlerin güç aksamını tedarik edeceği ve bunların tanklara eklenmesine yardımcı olacağı bildirildi.

BMC yetkilisi, Doosan ve S&T Dynamics'in tedarik ettiği güç aksamlarının Altay tanklarına 18 ay içerisinde takılabileceğini de söyledi.

DOOSAN, FORTUNE 500 LİSTESİNDE

Fortune'un dünyanın en büyük 500 şirketi listesine 2009 yılında eklenen Doosan, makine ve inşaat gibi bir dizi sektörde üretim yapan çok uluslu bir şirket. Silah, otomotiv parçaları ve makine ekipmanları üreten S&T Dynamics de Güney Kore ordusunun en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.

ALMANYA, BARIŞ PINARI HAREKATI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE AMBARGO UYGULAMIŞTI

Türkiye'nin ürettiği Altay tankında başta motor olmak üzere bazı parçaların Almanya'dan tedarik edilmesi öngörülüyordu. Ancak Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay vermeme" kararı aldı. Almanya, daha sonra Türkiye'ye deniz kuvvetleri tarafından kullanılan araç ve teçhizat haricinde hiçbir silahın satışına onay verilmeyeceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Kasım 2018'de BMC şirketi ile Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 250 tank üretilmesi ve ilk tankın da 18 ay içerisinde teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak uygulanan ambargo nedeniyle teslimatta gecikmeler yaşandı.

Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı
BBC
Haber Yorumları (26)
YAZAR: Hani 100 de yüz yerliydi bunlar hep siyaset malzemesi
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VATANDAŞ: Bildiğim kadarıyla k2 lerde güç aktarım da sıkıntı yaşandı ve onlar da Alman renk firmasına yöneldiler, inşallah o problem bizim mühendislerle birlikte çözülür yoksa yine yılan hikayeleri....
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HAMİT: Tek bir soru soracağım. Teknolojik alanda hangi ülkenin %100 yerli üretim gerçekleştirdiğini bilen varsa yazsın lütfen. Oran çok önemli %10 yerli olamaz çünkü yeri yurdu belli değil!!
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