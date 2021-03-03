Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakaları sona erdi
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Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakaları sona erdi

03.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:02
Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakaları sona erdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları tamamlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları tamamlandı.

Organizasyona 10 ilden yaklaşık 70 sporcu katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların güzel bir havada yapıldığını söyledi.

Organizsayonu sorunsuz bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Oto, "Sarıkamış'a çok önem veriyoruz. Önemli bir ilçemiz, önemli bir dağımız. Çok güzel ağırlandık. Yarışmalar çok güzel geçti. Bundan sonra önümüzde Türkiye şampiyonası var. Bu arada gerçekten çok iyi bir sezon geçirdik. Pandemiye rağmen çok iyi yarışlar yaptık. Bütün kurallara uyduk. Hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda kazasız atlatılır." diye konuştu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şu şekilde:

12 yaş altı kızlar:

1-Naz Alaftargil

2-Naz İrem Nuhoğlu

3-Ecem Naz Çetin

12 yaş altı erkekler:

1-Kerem Çalış

2-Emin Dilik

3-Murathan Öner

14 yaş altı kızlar:

1-Duru Yıkıcı

2-Yaprak Nur Seylan

3-İrem Şahinoğlu

14 yaş altı erkekler:

1-Umut Aktaş

2-Emin Yağız Güller

3-Burak Yüksel

16 yaş altı kızlar:

1-Ayşenaz Göktaş

2-Dilara Kaya

3-Pınar Seylan

16 yaş altı erkekler:

1-Miraç Eren Üstündağ

2-Muaz Said Yenilmez

3-Emirhan Ayyıldız

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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