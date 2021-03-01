Alp Disiplini kayak yarışmaları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı
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Alp Disiplini kayak yarışmaları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı

01.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:10
Alp Disiplini kayak yarışmaları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programı kapsamında Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı kayak yarışmaları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programı kapsamında Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı kayak yarışmaları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen 1. ve 2. ayak müsabakalara 10 ilden 70 sporcu katıldı. Kayak yarışları 3 gün sürecek. Yarışlarda dereceye giren sporcular 15-17 Mart arası düzenlenecek Türkiye Kayak Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklar.

Kayak Kars İl Temsilcisi Ali Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaların güzel havada başladığını belirterek, "İlçemizde A grubu U12, U14, U16 yarışları başladı. Burada başarılı olan sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Yaklaşık 10 ilden 70 sporcu misafir etmekteyiz. Hava güzel, umarım sağlıklı bir yarış olur. Allah nasip ederse 15-17 Mart tarihlerinde Türkiye Kayak Şampiyonası'nı da Sarıkamış'ta yapacağız" dedi. - KARS

Alp Disiplini kayak yarışmaları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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