Erzincan'daki "Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları" tamamlandı
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Erzincan'daki "Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları" tamamlandı

22.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:02

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları sona erdi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 221 sporcu, organizasyonun son günündeki slalom yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

İzleyicilerin de ilgiyle takip ettiği organizasyon, Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Gençlik ve Spor il Müdürü Burak Mumcu ve bazı kurum müdürlerinin katıldığı ödül töreni ile tamamlandı.

Vali Makas, törende yaptığı konuşmada, yarışlarda 11 kentten 220 civarında sporcunun centilmence mücadele ettiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1 - Nihat Enes Liman- Yakup Kazanç

2 - Furkan Çeçen

3 - İlkay Bal

Büyük kadınlar:

1 - Ada Atasoy

2 - Berçem Tekçe

3 - İrem yıldız

18 yaş altı erkekler:

1 - Mustafa Pak

2 - Kenan Avşen

3- Arda İmre

18 yaş altı kızlar

1 - Berfin Bakız

2- Havva Gürsel

3- Kübra Cengiz

16 yaş altı erkekler

1 - Alper Tuğra Arslan

2- Arda Çetin

3- Ahmet Eren Tosun

16 yaş altı kızlar

1 - Dilruba Yiğit

2- Bengisu Kılıç

3- Havin Özkan

14 yaş altı erkekler

1 - Mert Topaloğlu

2 - Y. Selam Aktaş

3- Roj Rızgar Besi

14 yaş altı kızlar

1 - Yezda Ertunç

2 - Hatice Seylan

3 - Selcan Kural-Nehir Darel

12 yaş altı erkekler:

1 - Murathan Öner

2 - Davut Köseoğlu

3 - Ege Alper Kılıç

Erzincan'daki 'Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları' tamamlandı
Erzincan'daki 'Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları' tamamlandı
Erzincan'daki 'Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları' tamamlandı
Erzincan'daki 'Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları' tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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