Türkiye: 0-0 (ilk yarı)

14.10.2019 22:35

STAT: Stade de France

FRANSA: Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Sissoko, Tolisso, Coman, Griezmann , Matuidi, YedderTÜRKİYE: Mert - Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Mahmut, Ozan, İrfan, Kenan, BurakEURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye , Fransa'nın konuğu oluyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.17'nci dakika sol kanattan ceza sahasına giren Griezmann'ın şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Sissoko'nun gelişine yaptığı vuruşta kaleye giden topu Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.21'inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Coman'ın ortasında Griezmann kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Mert'te kaldı.36'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Griezmann'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.MİLLİLERE TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımı'nı Fransa'ya konuk olduğu mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan ve Erdal Bahçıvan ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Selim Soydan da yalnız bırakmadı.

Kaynak: DHA

- Parisfransa