Turkcell Kadın Futbol Ligi
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Turkcell Kadın Futbol Ligi

Turkcell Kadın Futbol Ligi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı final karşılaşmasında, Fomget Gençlik ve Spor'u 1-0 yenen Fatih Vatanspor, finale çıkan ilk takım oldu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı final karşılaşmasında, Fomget Gençlik ve Spor'u 1-0 yenen Fatih Vatanspor, finale çıkan ilk takım oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan yarı final maçında, Fomget Gençlik ve Spor ile Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı, 19. dakikada penaltıdan Zelal Baturay'ın attığı golle 1-0 kazanan Fatih Vatanspor adını finale yazdırdı.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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